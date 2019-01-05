Арбитражный суд Москвы признал тариф за вывоз мусора в Курской области завышенным

Арбитражный суд Москвы поддержал доводы ФАС и курского отделения ОНФ о завышенном тарифе для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Федеральная антимонопольная служба предписала снизить тариф, согласившись с тем, что областной комитет по тарифам и ценам некорректно включил в него траты на лизинг и неверно просчитал налог на прибыль. Однако региональный оператор выдвинул встречный иск против ФАС в Арбитражном суде Москвы и проиграл. Суд решил, что инвестиции на развитие нельзя брать из кармана жителей, закладывая их в тариф. В этом году он будет пересчитан.



