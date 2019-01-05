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    В перинатальном центре в новогодние каникулы мамами стали 69 курянок

    Сегодня, 09:14
    В перинатальном центре в новогодние каникулы мамами стали 69 курянок
    В перинатальном центре в новогодние каникулы мамами стали 69 курянок. Мальчиков родилось на 5 больше, чем девочек. 8 января к ним в гости с подарками приехал врио губернатора Роман Старовойт. Ежегодно в Курском перинатальном центре рождается более четырех тысяч малышей, за восемь лет их появилось на свет около 32 тысяч. Здесь выхаживают даже младенцев весом в 500 граммов.
    - Приятно видеть, что у нас в Курской области есть такая современная клиника, где применяются самые передовые мировые технологии. Сегодня мы видели здесь малыша весом в 750 грамм, раньше можно было бы усомниться в возможности его выходить, а сегодня это уже реальность, - сказал Роман Старовойт.

     

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