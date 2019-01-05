С начала года на дорогах поймали 55 нетрезвых водителей

В Госавтоинспекции рассказали, как прошли новогодние каникулы на дорогах Курской области. С 1 по 8 января зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 19 человек пострадали, двое погибли. Первая смертельная авария в 2019 году произошла 3 января в Горшеченском районе. Влобовую столкнулись «Опель Астра» и МАЗ. Водитель легковушки скончался в больнице. Еще одна авария унесла жизнь водителя «Дэу Нексии», ДТП произошло 8 января в Беловском районе. Автомобиль опрокинулся в кювет. За первые дни января дорожные инспекторы поймали 55 нетрезвых водителей. 18 человек отказались от медосвидетельствования. Семь водителей задержаны за повторное нарушение. Всего же с 1 по 8 января выявлено более 8 тысяч нарушений ПДД, почти 6 тысяч из них зафиксировали средства фото-видеофиксации. Чаще всего они касались нарушений скоростного режима.



