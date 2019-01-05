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    Курянин украл перед Новым годом у соседа сосну

    Сегодня, 13:03
    Курянин украл перед Новым годом у соседа сосну
    В Курске зафиксировали две кражи новогодних елей. Первая произошла накануне праздника. Курянин приобрёл пушистую сосну и на время уборки оставил её на лестничной площадке. Его сосед увидел новогоднее дерево и решил, что оно будет отлично смотреться у него в квартире. Он забрал сосну, установил в комнате и начал наряжать. В это время пропажу обнаружил настоящий хозяин и сообщил в полицию. В ситуации разобрались быстро. Проверив все соседние квартиры, стражи порядка нашли местонахождение главного символа Нового года. Злоумышленнику пришлось снять свои игрушки, мишуру и гирлянду и вернуть сосну. Ещё один факт зарегистрировали в Сеймском округе. Неизвестные спилили верхнюю часть сосны, которая росла у частного дома. Подозреваемых удалось установить, а похищенное изъять. Они ответят перед законом не только за кражу, но и за незаконную рубку деревьев.

     

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