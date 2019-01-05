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    Видеорегистратор на "скорой" помог задержать напавших на курянина злоумышленников

    Сегодня, 13:14
    Видеорегистратор на
    Проникающие ножевые ранения получил житель Сеймского округа Курска. Вблизи улицы Гаражная в районе так называемого «тёплого канала» мужчина встретил трёх молодых людей. Они спровоцировали конфликт. Злоумышленники применили в драке холодное оружие, и потерпевший, опасаясь за свою жизнь, попытался убежать. Он добрался до ближайшей улицы, где потерял сознание. Местные жители увидели раненого мужчину и вызвали медиков и полицию. Стражи порядка приступили к розыску подозреваемых. Раскрыть преступление помогли записи видеорегистратора, установленного на автомобиле "скорой помощи". Направляясь на вызов, машина проезжала по улице, которая вела к месту происшествия. В объектив попали и фигуранты. Их удалось задержать «по горячим следам». Возбуждено уголовное дело. Потерпевший в тяжёлом состоянии находится в больнице. 

     

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