Видеорегистратор на "скорой" помог задержать напавших на курянина злоумышленников

Проникающие ножевые ранения получил житель Сеймского округа Курска. Вблизи улицы Гаражная в районе так называемого «тёплого канала» мужчина встретил трёх молодых людей. Они спровоцировали конфликт. Злоумышленники применили в драке холодное оружие, и потерпевший, опасаясь за свою жизнь, попытался убежать. Он добрался до ближайшей улицы, где потерял сознание. Местные жители увидели раненого мужчину и вызвали медиков и полицию. Стражи порядка приступили к розыску подозреваемых. Раскрыть преступление помогли записи видеорегистратора, установленного на автомобиле "скорой помощи". Направляясь на вызов, машина проезжала по улице, которая вела к месту происшествия. В объектив попали и фигуранты. Их удалось задержать «по горячим следам». Возбуждено уголовное дело. Потерпевший в тяжёлом состоянии находится в больнице.