Организация погасила миллионный долг после ареста имущества

В Курской области организация погасила крупный долг после ареста имущества. Как рассказали в службе судебных приставов, у компании была задолженность по налогам и сборам почти миллион рублей. Пристав наложил арест на имущество, принадлежащее организации. Этим имуществом оказалось около 4 миллионов тонн мела для раскисления земельных почв. Его стоимость оценили в 960 тысяч рублей. Чтобы не лишиться арестованного имущества, организация погасила полностью долг по налогам. Также она оплатила исполнительский сбор в 67 тысяч рублей.



