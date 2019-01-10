На Союзной рецидивист ограбил женщину

Полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Преступление произошло вечером на Союзной. 33-летняя курянка возвращалась домой и почти дошла до подъезда. Неожиданно женщина почувствовала, как её сильно толкнули. В тот же момент неизвестный мужчина вырвал у неё из рук сумку и убежал. Потерпевшая запомнила приметы злоумышленника и сразу позвонила в полицию. Описание предполагаемого грабителя получили все посты и наряды, несущие службу в радиусе километра. Экипаж ППС заметил на улице мужчину, похожего по приметам. При досмотре у него нашли тысячу рублей и зонт. Вскоре выяснилось, что он принадлежит потерпевшей. Остальные вещи – кредитную карту, документы и саму сумку - подозреваемый выбросил. В отделе полиции женщина опознала налётчика. Он оказался ранее судим за грабёж и изнасилование. Возбуждено уголовное дело. За грабёж предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет - уточнили в УМВД.