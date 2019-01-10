поиск по сайту
 

    На Союзной рецидивист ограбил женщину

    10 января 2019
    На Союзной рецидивист ограбил женщину
    Полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Преступление произошло вечером на Союзной. 33-летняя курянка возвращалась домой и почти дошла до подъезда. Неожиданно женщина почувствовала, как её сильно толкнули. В тот же момент неизвестный мужчина вырвал у неё из рук сумку и убежал. Потерпевшая  запомнила приметы злоумышленника и сразу позвонила в полицию. Описание предполагаемого грабителя получили все посты и наряды, несущие службу в радиусе километра. Экипаж ППС заметил на улице мужчину, похожего по приметам. При досмотре у него нашли тысячу рублей и зонт. Вскоре выяснилось, что он принадлежит потерпевшей. Остальные вещи – кредитную карту, документы и саму сумку - подозреваемый выбросил. В отделе полиции женщина опознала налётчика. Он оказался ранее судим за грабёж и изнасилование. Возбуждено уголовное дело. За грабёж предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет - уточнили в УМВД. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама