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    Теперь зарегистрировать фирму или ИП можно бесплатно

    10 января 2019
    Теперь зарегистрировать фирму или ИП можно бесплатно
    Правительство Российской Федерации приняло решение об отмене с 1 января 2019 года государственной пошлины за регистрацию и ликвидацию обществ с ограниченной ответственностью (OOO), акционерных обществ (АО) и индивидуальных предпринимателей (ИП).
    В комитете информатизации, связи, государственных и муниципальных услуг Курской области считают, что внесенные изменения сократят издержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также будут способствовать развитию предпринимательства в России. Зарегистрировать в электронном виде юридическое лицо и физическое лицо в качестве ИП можно на портале госуслуг в разделе «Бизнес, предпринимательство, НКО».
    Новый закон — ФЗ №234 был принят в Госдуме 29 июля 2018 года. В законе подчёркивается, что пошлины за регистрацию бизнеса аннулируются только «в случае представления в регистрирующий орган необходимых документов в форме электронного документа». 
    Ранее сумма государственной пошлины для юрлиц составляла 4000 рублей, а для ИП — 800 рублей.

     

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