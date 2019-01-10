Из-за ухудшения погоды службы перевели в режим повышенной готовности

Сложные погодные условия, которые установились в Курской области в последние дни, добавили забот не только дорожникам. В режим повышенной готовности перешли и сотрудники Госавтоинспекции. Они откомандированы на помощь представителям дорожно-коммунальных служб. ГИБДД просит автолюбителей не оставлять транспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Непогода уже сказалась на дорожной обстановке. За минувшие сутки зафиксировано 9 ДТП, в которых 10 человек пострадали, двое погибли. Тем временем, прогнозируется дальнейшее ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков и гололедом.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 02, с мобильного – 102. Телефон дежурной части Госавтоинспекции 36-70-01, 36-70-02.