Во Льгове «Форд Фокус» попал под пассажирский поезд

Сегодня в первом часу дня водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на оборудованный светозвуковой сигнализацией железнодорожный переезд на 579 км однопутного участка Шерекино – Конышевка (Курская область) перед приближающимся поездом и совершил с ним столкновение. В МЧС уточнили, что ДТП произошло во Льгове на станции Шерекино.

Локомотивная бригада пассажирского поезда №138 Льгов – Брянск – Москва, заметив на пути машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки состава. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали.

Локомотив получил незначительные повреждения. Локомотивная бригада, обследовав локомотив и убедившись в безопасности продолжения поездки, в 12:42 продолжила следовать по маршруту.

Ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов.

Для установления обстоятельств происшествия на место выехали специалисты оперативных служб Орловско-Курского региона МЖД - уточнили в пресс-службе компании.