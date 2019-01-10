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    Во Льгове «Форд Фокус» попал под пассажирский поезд

    10 января 2019
    Во Льгове «Форд Фокус» попал под пассажирский поезд
    Сегодня в первом часу дня водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на оборудованный светозвуковой сигнализацией железнодорожный переезд на 579 км однопутного участка Шерекино – Конышевка (Курская область) перед приближающимся поездом и совершил с ним столкновение. В МЧС уточнили, что ДТП произошло во Льгове на станции Шерекино. 
    Локомотивная бригада пассажирского поезда №138 Льгов – Брянск – Москва, заметив на пути машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки состава.  По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали.
    Локомотив получил незначительные повреждения. Локомотивная бригада, обследовав локомотив и убедившись в безопасности продолжения поездки, в 12:42 продолжила следовать по маршруту. 
    Ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов.
    Для установления обстоятельств происшествия на место выехали специалисты оперативных служб Орловско-Курского региона МЖД - уточнили в пресс-службе компании.

     

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