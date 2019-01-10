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    Детский сад «Лучик» станет муниципальным

    10 января 2019
    Детский сад «Лучик» станет муниципальным
    Как и просила директор детского сада "Лучик" Елена Котова, Роман Старовойт помог учреждению, но по-своему. По его решению садик всё-таки станет муниципальным. Врио губернатора посчитал справедливыми все претензии к садику и во время своего сегодняшнего визита высказал ряд замечаний.
    «Пообщавшись с Вами, пройдя по группам, я бы не отдал сюда своего ребёнка даже бесплатно», — сказал Старовойт руководителю учреждения. Он отметил, что Елена Котова курит в своём кабинете, расположенном рядом с актовым залом, что недопустимо на территории дошкольного учреждения. Не понравилось врио губернатора многое в «Лучике», включая зарплаты сотрудников, которые, по его словам и по подтверждению мэра, ниже средних для Курска. Роман Старовойт счёл годовую задолженность и совокупность лично увиденных факторов достаточными для прекращения любых споров и возврата садика в муниципальное управление. Директор "Лучика" оспаривает решение городской администрации в суде.

     

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