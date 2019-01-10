Специалисты Курскэнерго награждены за профессионализм

За профессиональные достижения в 2018 году 170 работников филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» отмечены ведомственными, корпоративными и региональными наградами.

Почетное звание «Почетный энергетик» за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоено электромонтеру оперативно-выездной бригады 3 разряда оперативно-технологической группы Рыльского РЭС Владимиру Давыдову. Ряду работников Курскэнерго вручены почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики Российской Федерации.

Почетный знак ПАО «Россети» - «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени вручен начальнику Южного участка службы подстанций Алексею Алешкину, серебряный Почетный знак ПАО «МРСК Центра» - начальнику управления реализации услуг Юрию Карцеву.

Высокое звание ПАО «Россети» - «Ветеран электросетевого комплекса» присвоено водителю автомобиля 4 разряда Западного участка службы механизации и транспорта Сергею Лодочкину.

Благодарность ПАО «Россети» объявлена диспетчеру оперативно-технологической группы Большесолдатского РЭС Дмитрию Охотникову.

Почетное звание «Ветеран ПАО «МРСК Центра» присвоено начальнику оперативно-технологической группы Конышевского РЭС Владимиру Бородину и бухгалтеру 1 категории управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Нэлли Максимовой. Звания ПАО «МРСК Центра» - «Лучший по профессии» удостоен электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда Южного участка Юрий Шляхов, мастеру бригады 1 по эксплуатации распределительных сетей Рыльского РЭС Юрию Душкину присвоено Почетное звание ПАО «МРСК Центра» - «Лучший руководитель».

Большая группа работников Курскэнерго награждена почетными грамотами и благодарностями ПАО «МРСК Центра», филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», Курской области, Курской областной Думы и Администрации города Курска.