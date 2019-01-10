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    Специалисты Курскэнерго награждены за профессионализм

    10 января 2019
    Специалисты Курскэнерго награждены за профессионализм
    За профессиональные достижения в 2018 году 170 работников филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  отмечены ведомственными, корпоративными и региональными наградами. 
    Почетное звание «Почетный энергетик» за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоено электромонтеру оперативно-выездной бригады 3 разряда оперативно-технологической группы Рыльского РЭС Владимиру Давыдову. Ряду работников Курскэнерго вручены почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики Российской Федерации. 
    Почетный знак ПАО «Россети» - «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени вручен начальнику Южного участка службы подстанций Алексею Алешкину, серебряный Почетный знак ПАО «МРСК Центра» - начальнику управления реализации услуг Юрию Карцеву. 
    Высокое звание ПАО «Россети» - «Ветеран электросетевого комплекса» присвоено водителю автомобиля 4 разряда Западного участка службы механизации и транспорта Сергею Лодочкину.
    Благодарность ПАО «Россети» объявлена диспетчеру оперативно-технологической группы Большесолдатского РЭС Дмитрию Охотникову. 
     Почетное звание «Ветеран ПАО «МРСК Центра» присвоено начальнику оперативно-технологической группы Конышевского РЭС Владимиру Бородину и бухгалтеру 1 категории управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Нэлли Максимовой. Звания ПАО «МРСК Центра» - «Лучший по профессии» удостоен электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда Южного участка Юрий Шляхов, мастеру бригады 1 по эксплуатации распределительных сетей Рыльского РЭС Юрию Душкину присвоено Почетное звание ПАО «МРСК Центра» - «Лучший руководитель».
    Большая группа работников Курскэнерго награждена почетными грамотами и благодарностями ПАО «МРСК Центра», филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», Курской области, Курской областной Думы и Администрации города Курска. 

     

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