поиск по сайту
 

    Футболисты «Авангарда» проведут сборы в Турции и на Кипре

    Вчера, 08:02
    Футболисты «Авангарда» проведут сборы в Турции и на Кипре
    В ближайшее время футболисты курского «Авангарда» проведут два сбора. Первый пройдёт в турецком городе Белек с 19 января по 2 февраля. Здесь запланированы три контрольные игры: 25, 29 января и 2 февраля. Соперники пока не определены. Второй сбор сине-белые проведут в Пафосе на Кипре с 6 по 21 февраля, где впервые в своей истории примут участие в Кубке ФНЛ. А пока футболисты находятся в отпуске - уточнили в региональной администрации.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама