Футболисты «Авангарда» проведут сборы в Турции и на Кипре

В ближайшее время футболисты курского «Авангарда» проведут два сбора. Первый пройдёт в турецком городе Белек с 19 января по 2 февраля. Здесь запланированы три контрольные игры: 25, 29 января и 2 февраля. Соперники пока не определены. Второй сбор сине-белые проведут в Пафосе на Кипре с 6 по 21 февраля, где впервые в своей истории примут участие в Кубке ФНЛ. А пока футболисты находятся в отпуске - уточнили в региональной администрации.



