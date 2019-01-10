Назначен новый замгубернатора Курской области по социальным вопросам. На этом посту Владимира Проскурина сменила Ирина Хмелевская. До этого она занимала должность проректора КГМУ по лечебной работе и взаимодействию с клиническими базами.«Надеюсь, что Ирина Григорьевна сконцентрирует все свое внимание на вопросах здравоохранения, а также займется вопросами развития культуры и образования», - так прокомментировал врио губернатора Роман Старовойт назначение Хмелевской. Добавим, что вслед за Проскуриным свой пост покидает председатель комитета здравоохранения Курской области Ольга Новикова. Об этом сообщает «46ТВ», ссылаясь на собственные источники. Официального подтверждения информации пока нет.