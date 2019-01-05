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    Курск в тройке «самых православных» городов России

    Вчера, 08:01
    Курск в тройке «самых православных» городов России
    Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили список самых православных городов России. Курск оказался в нем на третьем месте – после Белгорода и Воронежа. Социологическое исследование проводилось в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. Респондентам задавали вопрос: «Среди ваших друзей и знакомых есть люди, активно участвующие в православной жизни – регулярно посещающие православные богослужения, участвующие в приходской жизни православных церквей, или таких людей нет?». В ходе исследования 34% респондентов заявили, что в их окружении есть люди, активно вовлеченные в православную жизнь. Самый высокий процент вовлеченности людей в православную культуру отмечен в Белгороде, Воронеже, Курске, Москве (с Химками и Балашихой), Липецке. Самый низкий — в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном. И еще около 2% респондентов заявили, что среди их знакомых есть люди, активно участвующие в жизни протестантских церквей. Наиболее заметное развитие протестантизма отмечено в Орле, Севастополе, Петрозаводске, Калининграде и Курске.

     

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