В Курской области на Крещение оборудуют 45 купелей

19 января православные отметят Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января куряне отправятся к водоемам, чтобы окунуться в купели и проруби. В этом году на территории региона организуют 45 мест для омовения. Как уточнили в МЧС, в Курске таких мест будет три: на реке Тускарь – у пляжа «Городской» и в 50 метрах вверх по течению от переходного моста в парке имени 50-летия ВЛКСМ, а также на Ермошкином озере. Спасатели ожидают, что омовение в крещенских купелях совершат более десяти тысяч курян.