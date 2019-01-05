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    В Курске стартуют олимпиады для школьников

    Вчера, 08:11
    В Курске стартуют олимпиады для школьников
    Сегодня в Курске стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Большая часть интеллектуальных состязаний традиционно пройдет в Курском госуниверситете. Первые олимпиады пройдут по французскому языку, 14 января - по русскому. Участвовать в проверке знаний будут школьники 7-11 классов – победители муниципального этапа олимпиад. Отмечается, что призеры и победители олимпиад получат целый ряд дополнительный баллы при поступлении в КГУ. В случае победы в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьники получают право на прием в вуз без вступительных испытаний.

     

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