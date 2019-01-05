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    Угонщика установили по отпечаткам пальцев

    Вчера, 08:33
    Угонщика установили по отпечаткам пальцев
    В Курске полицейские установили подозреваемого в угоне автомобиля, совершенном прошлым летом. 40-летнего мужчину задержали по подозрению в причастности к другим преступлениям. Когда начали сравнивать его отпечатки пальцев с другими, снятыми на местах происшествий, выяснилось, что он также причастен к угону автомобиля ГАЗ с улицы Бойцов 9-й дивизии. Пьяному мужчине захотелось покататься по ночному городу. Для этого выбрал первый попавшийся автомобиль без сигнализации. Правда, он не сразу понял, что в машине отсутствует аккумулятор. Мужчина откатил транспорт, однако после безуспешных попыток завести его бросил на соседней улице. Там его наутро и обнаружили сотрудники ГИБДД. Подозреваемый признал свою вину. Уголовные дела объединят в одно производство. Суд назначит наказание по совокупности всех преступлений.

     

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