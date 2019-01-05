В Железногорске компания молодых людей промышляла грабежами

В Железногорске полиция задержала четверых молодых людей, двое из них несовершеннолетние, компанию подозревают в серии уличных грабежей. Так, молодые люди в состоянии алкогольного опьянения силой отобрали у 44-летнего мужчины сумку, в которой находились более 30 тысяч рублей. Помимо этого, один из несовершеннолетних подозревается в другом грабеже, совершенном вместе с его 18-летним знакомым. На улице Железногорска они похитили у 33-летнего мужчины мобильный телефон и другие ценности. Все четверо задержаны. Возбуждено уголовное дело.



