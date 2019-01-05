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    В Курске проводят акцию «Скажи, где сосульки»

    Вчера, 12:28
    В Курске проводят акцию «Скажи, где сосульки»
    Курянам всё чаще приходится смотреть в небеса: карнизы домов увешаны сосульками, увы, сбивать их не спешат. Поторопить коммунальные службы собираются активисты ОНФ и призывают поучаствовать в этом всех горожан. Общественники просят курян фотографировать сосульки с указанием даты и отправлять снимки с указанием адреса в группы ОНФ в Курской области в соцсетях "ВКонтакте", Facebook, Одноклассники. Активисты берут на себя всю бумажную работу по общению с властью. Все обращения "фронтовики" направят Госжилинспекцию, чтобы ревизоры проверили, сбивают ли сосульки собственники организаций и управляющие компании. 

     

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