В Курске проводят акцию «Скажи, где сосульки»

Курянам всё чаще приходится смотреть в небеса: карнизы домов увешаны сосульками, увы, сбивать их не спешат. Поторопить коммунальные службы собираются активисты ОНФ и призывают поучаствовать в этом всех горожан. Общественники просят курян фотографировать сосульки с указанием даты и отправлять снимки с указанием адреса в группы ОНФ в Курской области в соцсетях "ВКонтакте", Facebook, Одноклассники. Активисты берут на себя всю бумажную работу по общению с властью. Все обращения "фронтовики" направят Госжилинспекцию, чтобы ревизоры проверили, сбивают ли сосульки собственники организаций и управляющие компании.







