За уборкой снега с дорог Курской области можно следить онлайн

Курскую область продолжает засыпать снегом. На борьбу со стихией брошены все силы и средства - сообщили в комитете региональной безопасности. Эффективность работы снегоуборочной техники отслеживается в режиме онлайн. В Мониторинговом центре Курской области наблюдение за трассами федерального значения осуществляют 13 видеокамер. Приборы видеонаблюдения оснащены метеостанциями. Это значит, что «умные устройства» способны не только в режиме реального времени отследить ситуацию, но и спрогнозировать возможное ухудшение дорожной обстановки. Информация передается в Центр управления в кризисных ситуациях. Также мониторинговый центр работает во взаимодействии с Единой дежурно-диспетчерской службой. Отсюда приходит информация по количеству задействованной техники и о проблемных участках, где работу следует усилить. В каком объеме работает техника и в каком направлении она двигается, поможет отследить система ГЛОНАСС. К ней уже подключили более 300 единиц спецтехники, задействованной в зимний период. Включиться в процесс контроля за снегоуборочными работами могут и куряне. На сайте «Безопасные дороги. рф» любой желающий может разместить информацию о проблеме на том или ином участке дороги.



