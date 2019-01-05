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    Курянка в надежде на выигрыш дала мошенникам доступ к счету

    Вчера, 12:56
    Курянка в надежде на выигрыш дала мошенникам доступ к счету
    Интернет-сёрфинг закончился для жительницы Курска финансовыми потерями. Женщина случайно обнаружила в сайт, где предлагалось пройти опрос о деятельности российских банков. В конце опроса появилось сообщение с поздравлением. В нём говорилось, что курянка стала случайно выбранным победителем и получит приз 100 тысяч рублей. Когда женщине предложили ввести все данные банковской карты, она сделала это, не сомневаясь. Так злоумышленники получили всю необходимую информацию для доступа к счёту и вывели с него все деньги – более 7000 рублей. Узнав об этом, потерпевшая обратилась в полицию. Выяснилось, что сайт, на котором она проходила опрос, уже удалён из всемирной паутины. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

     

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