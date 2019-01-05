Власти ищут инвестора для бывшего ресторана "Центральный"

Какой объект разместится в здании по улице Ленина, дом 2, где раньше был ресторан "Центральный"? Чтобы помочь администрации Курска решить этот вопрос, врио губернатора Роман Старовойт поручил руководителю регионального агентства по привлечению инвестиций Ирине Кочевой провести переговоры с потенциальными инвесторами. По ее словам, переговоры с девелоперами уже идут. "Прорабатывается предложение с ведущими отельерами страны разместить здесь гостиницу экстра-класса. Это будет еще и удобной переговорной площадкой для бизнеса, где можно провести конференцию или деловые переговоры"-, сообщила Кочевая. В администрации подчеркнули: ни о каких «Пятерочках» и «Магнитах» на главной площади Курска речи не идет. Также есть идея разместить здесь ресторан высокого уровня, который впишется в концепцию развития города. Однако одно из главных условий - объект, который разместится на Красной площади, должен быть окупаемым для самого инвестора.