В Курской области выросли взносы за капремонт. В 2019-м за каждый квадратный метр общей площади помещений в месяц придется платить 8 рублей 4 копейки. Такое постановление подписал врио губернатора. В 2018-м взнос за 1 «квадрат» площади был 7 рублей 88 копеек, то есть он вырос на 16 копеек. При этом куряне, проживающие в домах, являющихся объектами культурного наследия, будут платить меньше, чем в 2018-м. В прошлом году для них взнос составлял 8 рублей 10 копеек за квадратный метр. Теперь градацию на обычные и исторически значимые дома убрали. Все будут платить одинаково.



