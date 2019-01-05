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    В «Курскэнерго» прошел первый в этом году День охраны труда

    Вчера, 14:41
    В «Курскэнерго» прошел первый в этом году День охраны труда
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел первый в наступившем году День охраны труда (ОТ).
    Руководители профильных служб и специалисты технического блока филиала подвели итоги выполнения мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения предыдущего дня ОТ в РЭС и производственных подразделениях.
    Также комиссия проверила укомплектованность оперативных и ремонтных бригад спецодеждой, средствами защиты, необходимым инструментом для безопасной работы. Кроме того, проведены опрос персонала для оценки знаний компоновки закрепленного оборудования и особенностей его эксплуатации в условиях низких температур, проработка схем подключения резервных источников питания на социально значимых объектах.
    Особое внимание было уделено организации диспетчерского управления бригадами служб и РЭС: комплектации и состоянию автомобилей ОВБ, наличию графиков дежурств, а также ведению необходимой нормативно-технической документации. С водительским  персоналом проведен дополнительный инструктаж по мерам безопасности при эксплуатации  и управлению транспортными средствами в зимний период.
    По итогам Дня охраны труда разработан перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений. Отчет о его выполнении будет проведен на очередном Дне ОТ, который пройдет в следующем месяце.
    Дни охраны труда в филиале «Курскэнерго» проводятся ежемесячно с целью предупреждения производственного травматизма и повышения культуры производства на энергообъектах.

     

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