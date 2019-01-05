Сегодня любителей женского баскетбола ждет курское дерби

Сегодня в Курске состоится второе за сезон «баскетбольное дерби» в рамках регулярного чемпионата женской премьер-лиги. На паркете СКК «Инвента» принимает «Динамо». Сейчас оба курских клуба входят в квартет лидеров. Команда Лукаса Мондело занимает 2-е место с 9 победами в 10 матчах. Коллектив Элен Шакировой находится на 4-й строчке турнирной таблицы с 5-ю победами в 10 встречах. В первом круге "динамовки" обыграли «ястребов» со счетом 76:53. Сегодняшняя встреча начнется в 18 часов.