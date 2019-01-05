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    В "читающем троллейбусе" курянам расскажут про День литератора

    Вчера, 08:02
    В
    Сегодня по Курску вновь проедет "читающий троллейбус". Акция посвящена Дню литератора. В Курской области его отметят 15 января – в день рождения выдающегося писателя Евгения Носова. В салоне троллейбуса разместят портреты знаменитых писателей и поэтов курского края. Пассажиры смогут лично пообщаться с курскими литераторами, послушать стихи в исполнении авторов и получить автограф. На остановке «Улица Почтовая», неподалёку от которой располагается «Дом литератора», выберут «Счастливого пассажира», он станет обладателем призов от организаторов проекта. Стартует «читающий троллейбус» с Красной площади в 11 часов и проследует по маршруту № 1.

     

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