В "читающем троллейбусе" курянам расскажут про День литератора

Сегодня по Курску вновь проедет "читающий троллейбус". Акция посвящена Дню литератора. В Курской области его отметят 15 января – в день рождения выдающегося писателя Евгения Носова. В салоне троллейбуса разместят портреты знаменитых писателей и поэтов курского края. Пассажиры смогут лично пообщаться с курскими литераторами, послушать стихи в исполнении авторов и получить автограф. На остановке «Улица Почтовая», неподалёку от которой располагается «Дом литератора», выберут «Счастливого пассажира», он станет обладателем призов от организаторов проекта. Стартует «читающий троллейбус» с Красной площади в 11 часов и проследует по маршруту № 1.



