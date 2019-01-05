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    Воспитатель детского сада била воспитанников и заклеивала рот скотчем

    Вчера, 16:10
    Воспитатель детского сада била воспитанников и заклеивала рот скотчем
    В Кореневском районе перед судом предстанет воспитатель детского сада за ненадлежащее исполнение обязанностей. Как сообщили в СК, 39-летняя женщина, которая работала в дошкольном учреждении, обвиняется в жестоком обращении с воспитанниками. Известно о трех эпизодах, которые произошли в конце 2016-го и в 2017-м. Так, воспитатель разозлившись на поведение четырехлетнего воспитанника детского сада, толкнула его, ребенок упал под стол. Чуть позже педработник ударила этого же ребенка рукой по лицу. Помимо этого, сотрудница детсада в поселке Коренево решила показать свои методы воспитания и заклеила трехлетнему воспитаннику рот скотчем. Расследование уголовного дела уже завершено, оно направлено в суд.

     

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