В администрации Курской области – очередные кадровые перемены. Валерий Кобзев освобожден от исполнения обязанностей председателя комитета по физкультуре и спорту. Эти обязанности возложены на его заместителя Олега Шеховцова. Заявление на увольнение написала и Ольга Новикова, которая возглавляла комитет здравоохранения Курской области. Место председателя комитета занял Владимир Анцупов – главврач областного противотуберкулезного диспансера. 14 января приступит к исполнению новых обязанностей Роман Колесниченко, назначенный председателем комитета промышленности и транспорта Курской области.



