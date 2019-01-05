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    В администрации Курской области – очередные кадровые перемены

    Вчера, 20:32
    В администрации Курской области – очередные кадровые перемены
    В администрации Курской области – очередные кадровые перемены. Валерий Кобзев освобожден от исполнения обязанностей председателя комитета по физкультуре и спорту. Эти обязанности возложены на его заместителя Олега Шеховцова. Заявление на увольнение написала и Ольга Новикова, которая возглавляла комитет здравоохранения Курской области. Место председателя комитета занял Владимир Анцупов – главврач областного противотуберкулезного диспансера. 14 января приступит к исполнению новых обязанностей Роман Колесниченко, назначенный председателем комитета промышленности и транспорта Курской области.

     

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