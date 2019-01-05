Футболист Кирилл Гоцук заявил о возможном исчезновении "Авангарда"
Сегодня, 13:14
Футболист "Авангарда" Кирилл Гоцук рассказал о ситуации в клубе. В интервью изданию Sportbox.ru игрок заявил, что команда находится на грани краха. «В Курской области новый губернатор — получается, команда «Авангард» ему не очень и нужна... у клуба возникли большие финансовые трудности. Зарплата не платится уже больше четырех месяцев, а премиальные должны за весь сезон», - сообщил Гоцук. Он полагает, что решение президента «Авангарда» Николая Волокитина подать в отставку связано напрямую с финансовыми трудностями. Футболист добавил, что клуб может исчезнуть, потому что на команду не выделены бюджетные деньги. Сейчас «Авангард» занимает третье место в первенстве ФНЛ, в прошлом сезоне «сине-белые» вышли в финал Кубка России.