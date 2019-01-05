Коммерческий проект Ксении Шойгу «Гонка героев» получил продолжение

Три в одном – спорт, бизнес и развлечение

Прошло уже около пяти лет с того момента, когда Ксения Шойгу со своей командой единомышленников запустили спортивную игру, получившую название «Гонка героев». Организатор состязаний поделилась информацией о содержании проекта, а также рассказала о планах на ближайшее будущее касательно проведения мероприятий в рамках этой игры на территории России.

Хроника создания спортивной игры «Гонки героев»

Проект «Гонки героев» направлен на организацию экстремальных забегов по ландшафтам пересеченной местности с различными естественными и искусственными препятствиями. Первое такое мероприятие состоялось на территории военного полигона «Алабино» в 2013 году. В нем приняло участие небольшое количество состязающихся - всего 300 человек. Для сравнения, на второй год в забеге, который проводился в столице России, уже участвовали около 10 тысяч спортсменов (2014 год). Но на этом прогресс спортигры не остановился. Так, в 2015 году было организовано 50 состязаний по экстремальному забегу, состоявшихся в семи городах России.

Спустя еще один год география этих мероприятий распространилась до шестнадцати городов, число участников и зрителей при этом увеличилось до 250 тысяч человек. Сегодня любительские соревнования модифицировались в автономный бренд «Лига героев». В 2018 году мероприятия в рамках этой спортивной игры поддержали крупнейшие компании, такие как «Toyota», «Шишкин лес», «Worldclass» и «Газпром-медиа». В течение пяти лет своего существования спортивный проект распространился на 25 регионов страны.

Но это не оказалось пределом, и команда Ксении Шойгу выводит «Гонку героев» на международный уровень - любительские состязания прошли на территории Азербайджана и Германии.

Особенности проведения «Гонки героев»

Как сообщила Ксения, проект «Гонка героев» проходит на двух локациях. Первая – это конечно же военные полигоны, с реалистичной боевой имитацией, со стрельбой холостыми патронами и дымовыми завесами. Вторая - гражданские территории с естественными ландшафтами: горы, холмы, долины, горнолыжные курорты.

Помимо прочего предусмотрен формат «Зима», который проводится в зимних условиях с использованием естественных препятствий из снега и льда. В зимних состязаниях за прошедшие три года уже приняли участие около 7 тысяч спортсменов. В 2016 году запустили и «Ночной» формат, особенностью которого является люминесцентная разметка, световые шоу и факелы.

Появился компактный формат проекта «Гонки героев», получивший название «Урбан». Его особенность заключается в доступности соревновательной площадки, а также в небольшом количестве препятствий и сокращенной до двух километров протяженности трассы.

Но есть и такой формат мероприятия, который, все же, не прижился. Речь идет о «Гонках героев Дети», состоявшихся три года назад в столице. Основная причина – затруднение согласования экстремального забега с участием несовершеннолетних.

Порядок проведения «Гонки героев»

Обычно сбор участников мероприятия начинается в 9:00 утра. После чего следует регистрация с выдачей индивидуальных пронумерованных манишек, в которые вклеены RFID-метки. Такая метка позволяет отслеживать время старта и финиша каждого спортсмена. В 11:00, как правило, начинается само соревнование. Участники делятся на взводы, для каждого из которых предусмотрено около 60 всевозможных препятствий, 10 из которых требуют командного решения.

Ксения Шойгу подчеркнула, что администраторы «Гонки героев» серьезно и ответственно подходят к вопросам безопасности состязающихся. Рядовой участник забега, не занимающийся спортом в обычной жизни, может оказаться наиболее уязвимым к травмам. Именно поэтому, несмотря на проведение предварительного инструктажа, вывихи стопы и кистей все же случаются.

Коммерческая степень проекта «Гонка героев»

Организатор проекта рассказала и о том, что мероприятия не основываются на господдержке. Поэтому забеги организуются на принципах самоокупаемости. В среднем стоимость участия в состязании составляет приблизительно 2500 рублей. В эту сумму включена транспортировка участников, их экипировка, пользование полевой кухней, душевыми кабинами, раздевалками. Спортсмены, которым удается пройти всю дистанцию, получают особый наградной жетон.

Ксения Сергеевна отметила, что вырученная прибыль вкладывается на дальнейшее развитие проекта. По ее словам, это мероприятие носит идеологический характер, позволяет участникам испытать как свои собственные силы, так умение работать в команде. Изначально спортивный проект «Гонка героев» создавался как легкоатлетическое мероприятие, однако со временем простые преграды трансформировались в известные более сложные, такие как «Рукоходы» и «Олимп». «Гонка героев» стремительно набирала популярность.

Как говорит Ксения Шойгу, проект «Гонка героев» набрал успешность благодаря искренней любви к своему делу, а также намерению приносить пользу окружающим. Она считает, что навыки командной игры обязательно пригодятся участникам и в повседневной жизни. Ведь известно, что спорт несет красоту и уверенность в себе и в собственных силах, стимулирует к самосовершенствованию и саморазвитию.

На достигнутых вершинах организаторы «Гонки героев» не собираются останавливаться. Их дальнейшие цели – расширение географии проекта, внедрение новых форматов состязаний, разработка интересных препятствий и маршрутов, которые смогут преодолеть только самые целеустремленные и самые мотивированные участники экстремальных гонок.