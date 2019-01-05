"Динамо" разгромило "Инвенту" в курском дерби

В воскресенье в СКК в рамках регулярного чемпионата женской премьер-лиги встречались две курские команды «Инвента» и «Динамо». В дерби Соловьиного края уверенную победу одержали «бело-голубые». Перевес команды Лукаса Мондело уже после 1-го периода составлял «плюс 19». К большому перерыву отрыв динамовок вырос до 36 очков, а после получаса игры преимущество и вовсе составило «плюс 50». «Динамо» не пощадило землячек, итог — 104:43. В составе динамовок лучшими стали Алёна Кириллова, набравшая 17 очков, по 16 заработали Эпифания Принц и Бреанна Стюарт, Наталья Анойкина принесла команде 14 баллов, Соня Петрович — 11, дабл-дабл оформила Татьяна Видмер — 10 очков и 11 подборов. Теперь «Динамо» предстоит выездной матч Евролиги. С французским «Фламмес Кароло Баскет» курянки сыграют 16 января. «Инвента» же следующую игру проведёт 20 января в рамках российской регулярки со столичным «Динамо».