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    У комитета информации и печати сменился руководитель

    Вчера, 11:50
    У комитета информации и печати сменился руководитель
    В администрации Курской области новое назначение. С поста председателя регионального комитета информации и печати ушла Наталья Лымарь. Сегодня же курских журналистов с профессиональным праздником - Днем российской печати - в ранге нового руководителя комитета поздравлял Денис Михайлов. У него солидный опыт организации и руководства различными курскими изданиями, ранее он входил в руководство местного отделения партии «Единая Россия» и известен как весьма опытный политолог.

     

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