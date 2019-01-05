У комитета информации и печати сменился руководитель

В администрации Курской области новое назначение. С поста председателя регионального комитета информации и печати ушла Наталья Лымарь. Сегодня же курских журналистов с профессиональным праздником - Днем российской печати - в ранге нового руководителя комитета поздравлял Денис Михайлов. У него солидный опыт организации и руководства различными курскими изданиями, ранее он входил в руководство местного отделения партии «Единая Россия» и известен как весьма опытный политолог.



