Старовойт в Щиграх проверил уборку снега, в Железногорске пообщался с жителями

12 января врио губернатора Курской области Роман Старовойт побывал с рабочей поездкой в Щиграх. Он оценил, как ведется работа по расчистке снега, уборке наледи и сосулек с крыш, осмотрел контейнерные площадки и пообщался с руководством города и жителями. Старовойт высказал замечания по уборке частного сектора. Также врио губернатора побывал в Железногорске, где встретился с представителями общественных объединений. Он подчеркнул: решение вопросов экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования и ЖКХ напрямую зависит от полноценного партнёрства между органами государственной власти, местного самоуправления и общественностью. Поэтому он призвал работать сообща.