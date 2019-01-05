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    Старовойт в Щиграх проверил уборку снега, в Железногорске пообщался с жителями

    Вчера, 12:03
    Старовойт в Щиграх проверил уборку снега, в Железногорске пообщался с жителями
    12 января врио губернатора Курской области Роман Старовойт побывал с рабочей поездкой в Щиграх. Он оценил, как ведется работа по расчистке снега, уборке наледи и сосулек с крыш, осмотрел контейнерные площадки и пообщался с руководством города и жителями. Старовойт высказал замечания по уборке частного сектора. Также врио губернатора побывал в Железногорске, где встретился с представителями общественных объединений.  Он подчеркнул: решение вопросов экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования и ЖКХ напрямую зависит от полноценного партнёрства между органами государственной власти, местного самоуправления и общественностью. Поэтому он призвал работать сообща. 

     

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