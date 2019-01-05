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    Подрядчик работ в «Гулливере» занесен в черный список

    Вчера, 12:09
    Подрядчик работ в «Гулливере» занесен в черный список
    Активисты ОНФ добились внесения в черный список подрядчика, который реконструирует сквер «Гулливер» в Северо-Западном микрорайоне Курска. Власти оштрафовали организацию за срыв сроков работ. Прокуратура, в свою очередь, проверила исполнение контракта на благоустройство «Гулливера» между строительной организацией и городским комитетом экологической безопасности и природопользования. Работы стоимостью более 2,5 млн рублей планировалось завершить до 25 октября.

     

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