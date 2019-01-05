Нетрезвый курянин стал жертвой карманника

В Курске полицейские задержали подозреваемого в карманной краже. Неоднократно судимый злоумышленник освободился из мест лишения свободы меньше недели назад. Вечером он увидел на автобусной остановке молодого человека в нетрезвом состоянии и заговорил с ним. Общение продолжилось за распитием спиртного. Когда молодой человек решил всё-таки уехать, подозреваемый его по-дружески обнял и вытащил кошелёк. Пропажу потерпевший обнаружил уже дома и понял, что стал жертвой карманника. В портмоне было около 15 тысяч, а также купюра в 100 евро. Покидая место преступления, рецидивист остановил такси и расплатился за поездку валютой. Остальные деньги он потратил на спиртное и личные нужды. Потерпевший нашел своего собутыльника в базе ранее судимых лиц. Подозреваемого задержали, он сотрудничает со следствием. Ему грозит до 5 лет лишения свободы - сообщили в УМВД.



