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    В Курске в столкновении двух иномарок пострадали два человека

    Вчера, 14:02
    В Курске в столкновении двух иномарок пострадали два человека
    В Курске в столкновении двух иномарок пострадали два человека. ДТП произошло 13 января около дома №101 по улице Карла Маркса. Как пояснили в ГИБДД, дорогу не поделили дорогу «JEEP Compass» и «SKODA Octavia». Кроссовер под управлением 39-летнего мужчины двигался со стороны проспекта Победы в сторону посёлка Косиново. «Шкодой» управлял 22-летний водитель. В результате ДТП с травмами госпитализировали водителя и 57-летнюю пассажирку «Шкоды».

     

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