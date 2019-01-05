В Курске в столкновении двух иномарок пострадали два человека. ДТП произошло 13 января около дома №101 по улице Карла Маркса. Как пояснили в ГИБДД, дорогу не поделили дорогу «JEEP Compass» и «SKODA Octavia». Кроссовер под управлением 39-летнего мужчины двигался со стороны проспекта Победы в сторону посёлка Косиново. «Шкодой» управлял 22-летний водитель. В результате ДТП с травмами госпитализировали водителя и 57-летнюю пассажирку «Шкоды».



