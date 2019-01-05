Под Курском в столкновении ВАЗа и "Пежо" пострадали три человека, в том числе подросток. По данным Госавтоинспекции, авария произошло 13 января в Большесолдатском районе на дороге «Дьяконово-Суджа». Не разъехались «Гранта» под управлением 40-летней автомобилистки и «Пежо Партнер». В результате ДТП оба водителя и 15-летний пассажир отечественной легковушки с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.