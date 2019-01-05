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    Курская таможня не пустила лишние яблоки и макулатуру

    Вчера, 14:17
    Курская таможня не пустила лишние яблоки и макулатуру
    С 27 декабря по 10 января Курской таможней выявлено два нарушения. Оба произошли в пункте пропуска Крупец. Сначала специалистов заинтересовала фура, следовавшая из Молдовы в Россию, с грузом яблок. Выяснилось, что автомобиль вёз лишние 88 ящиков фруктов. В этом же пункте пропуска в грузовом автомобиле с венгерскими номерами, следовавшем на Украину, выявили превышение фактического веса товара. Макулатуры оказалось на 1333 кг больше, чем указано в документах. Излишний товар изъяли. По делам проводятся административные расследования.

     

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