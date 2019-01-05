В Курской области справки для медосмотра стали дороже - сообщают «Городские известия». Теперь придется раскошелиться всем, кто проходит медицинский осмотр, например, для поступления на работу или замены водительского удостоверения. Справка врача-нарколога, которую получают в диспансере на Дружининской, теперь стоит 130 рублей. Это всего на 6 рублей дороже, чем раньше. А вот плату за заключение психиатра, которое получают в диспансере на Золотой, увеличили в три с лишним раза - до 403 рублей. Кстати, оплата в этих лечебных заведениях принимается по старинке – наличкой и желательно без сдачи. Помимо этого, посетителю придется постоять в приличной очереди.