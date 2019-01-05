поиск по сайту
 

    В Курской области справки для медосмотра стали дороже

    Вчера, 14:46
    В Курской области справки для медосмотра стали дороже
    В Курской области справки для медосмотра стали дороже - сообщают «Городские известия». Теперь придется раскошелиться всем, кто проходит медицинский осмотр, например, для поступления на работу или замены водительского удостоверения. Справка врача-нарколога, которую получают в диспансере на Дружининской, теперь стоит 130 рублей. Это всего на 6 рублей дороже, чем раньше. А вот плату за заключение психиатра, которое получают в диспансере на Золотой, увеличили в три с лишним раза - до 403 рублей. Кстати, оплата в этих лечебных заведениях принимается по старинке – наличкой и желательно без сдачи.  Помимо этого, посетителю придется постоять в приличной очереди.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама