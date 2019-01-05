За ночь с улиц Курска вывезли 2,5 тысячи кубометров снега

В ночь на Старый Новый год из Курска вывезли более 2,5 тысяч кубометров снега, сообщили в пресс-службе мэрии. Параллельно с автомагистралями чистят парки, скверы, частный сектор. За сутки комиссия проверила более 50 дворов многоквартирных домов. Управляющим компаниям вынесли 21 замечание по качеству расчистки въездов во дворы и подходов к подъездам. Также зафиксировано 53 замечания по уборке наледи с крыш. Работа по ликвидации последствий непогоды продолжается.