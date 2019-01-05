Старовойт прокомментировал ситуацию в "Авангарде"

Курский «Авангард» может прекратить свое существование. С таким заявлением выступили футболисты клуба. Спортсмены не вышли из отпуска, под вопросом подготовка к первенству Футбольной национальной лиги из-за долгов по зарплате. Это более 100 млн рублей. По итогам осеннего части сезона в ФНЛ курский клуб занимает 3-е место и претендует на выход в Российскую Премьер-Лигу. Роман Старовойт назвал ситуацию в "Авангарде" сложной. В прошлом году региональный бюджет перечислил клубу 177 млн рублей. Сейчас проверку его финансовой отчетности проводит независимая аудиторская компания.

«У нас была возможность оплатить до конца прошлого года 39 млн рублей, но при условии, что будут предъявлены подтверждающие документы. Было предъявлено документов всего лишь на 24 млн рублей. Мы эти средства в одно касание оплатили. Параллельно мной был найден инвестор, который профинансировал в сумме 10 млн рублей проведение сборов в январе-феврале текущего года. Клуб на сегодняшний момент имеет возможность совершить сборы и на Кипре, и в Турции, и провести игры, которые планировались в январе-феврале», - заявил Роман Старовойт.

По материалам ГТРК "Курск"