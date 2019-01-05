Бывший президент курского «Авангарда» ответил на заявления Старовойта
Вчера, 17:18
Сегодня бывший президент курского «Авангарда» Николай Волокитин собрал пресс-конференцию. Поводом для нее стали слова врио губернатора Романа Старовойта о финансовом положении дел в футбольном клубе. Старовойт рассказал о задолженности клуба, которая превышает 100 миллионов рублей. По его словам, до конца 2018-го власти могли выделить 39 миллионов рублей при предъявлении подтверждающих документов. Однако клуб предоставил документы только на 24 миллиона. В прошлом году региональный бюджет перечислил «Авангарду» 177 миллионов рублей. Сейчас в клубе идет аудиторская проверка. Футболисты отправятся на зимние сборы на Кипре и в Турции, так как их оплатил инвестор - пояснил Старовойт. После этого свое видение ситуации журналистам обрисовал бывший президент «Авангарда» Николай Волокитин. Он считает, что сам подход к финансированию футбольной команды неверен. По его мнению, бюджет должен не возмещать затраты, а авансировать их. Рассуждая о цифрах, которые были предоставлены врио губернатора, Волокитин заявил: «Это просто подстава»! Он полагает, что Роману Старовойту выдали неверную информацию о клубе. Также он опроверг появившееся в ряде СМИ сообщение, что в отношение "Авангарда" было возбуждено уголовное дело.