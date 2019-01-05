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    Курянин ответит перед законом за пользование чужой кредиткой

    Вчера, 08:09
    Курянин ответит перед законом за пользование чужой кредиткой
    Курские полицейские установили подозреваемого в краже денег с банковской карты. Расплачиваясь в магазине, девушка случайно выронила кредитку из кармана. Свидетелем потери стал 21-летний курянин, который, стоя в очереди за незнакомкой, запомнил пин-код. Забрав карту, он обналичил имеющиеся на ней деньги — 6 тысяч рублей. Когда потерпевшая обнаружила отсутствие карты, она обратилась в полицию. Оперативники определили банкомат, где была проведена операция, и составили фоторобот предполагаемого подозреваемого. Его уже нашли, молодой человек сознался в хищении и пообещал вернуть деньги. Однако на него уже заведено уголовное дело по факту кражи.

     

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