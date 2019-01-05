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    В Курчатовском районе из-за бешеной лисы объявили карантин

    Вчера, 08:04
    В Курчатовском районе из-за бешеной лисы объявили карантин
    В Курчатовском районе из-за бешеной лисы объявили карантин. Как пояснили в Россельхознадзоре, больное животное забежало на частное подворье в селе Быки.  Теперь там до 27 февраля наложен карантин по бешенству. В угрожаемой зоне находится и село Чапли. На территории этих населенных пунктов запрещена торговля домашними животными. Напомним, бешенство – острое инфекционное заболевание, которое опасно не только для животных, но и человека. Единственная мера предупреждения заболевания – это прививка антирабической вакцины.

     

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