Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»

Сбербанк запустил акцию «Инвестируй выгодно», по условиям которой с ее участников не будут взиматься брокерская комиссия и плата за обслуживание, включая депозитарную комиссию.





Принять участие в акции могут физические и юридические лица, имеющие действующий договор брокерского обслуживания в Сбербанке или заключившие его в период с 14 января по 31 марта 2019 года включительно.





- Конкурентными преимуществами Сбербанка на рынке брокерских услуг являются не только наши операционные возможности и разнообразие финансовых инструментов, но также постоянное внимание к интересам потребителей, - считает вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов. - Мы уверены, что нашим новым предложением "Инвестируй выгодно" в первые месяцы нового года воспользуются многие инвесторы, в том числе начинающие.





Действие акции распространяется на все тарифные планы брокерского обслуживания. В период ее действия не взимается брокерская комиссия за покупку или продажу следующих финансовых инструментов:





• акций, облигаций (кроме ОФЗ-Н), ETF на фондовом рынке Московской биржи;

• валютных пар USD/RUB, EUR/RUB на валютном рынке Московской биржи;

• фьючерсов и опционов на срочном рынке Московской биржи.





Также не взимается депозитарная комиссия за хранение и изменение остатка ценных бумаг на торговых разделах счета депо для физических и юридических лиц.





Для физических лиц действие акции распространяется и на индивидуальный инвестиционный счет.



