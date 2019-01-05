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    Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»

    Вчера, 11:44
    Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»
    Сбербанк запустил акцию «Инвестируй выгодно», по условиям которой с ее участников не будут взиматься брокерская комиссия и плата за обслуживание, включая депозитарную комиссию.

    Принять участие в акции могут физические и юридические лица, имеющие действующий договор брокерского обслуживания в Сбербанке или заключившие его в период с 14 января по 31 марта 2019 года включительно. 

    - Конкурентными преимуществами Сбербанка на рынке брокерских услуг являются не только наши операционные возможности и разнообразие финансовых инструментов, но также постоянное внимание к интересам потребителей, - считает  вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов. - Мы уверены, что нашим новым предложением "Инвестируй выгодно" в первые месяцы нового года воспользуются многие инвесторы, в том числе начинающие.

    Действие акции распространяется на все тарифные планы брокерского обслуживания. В период ее действия не взимается брокерская комиссия за покупку или продажу следующих финансовых инструментов:

    акций, облигаций (кроме ОФЗ-Н), ETF на фондовом рынке Московской биржи;
    валютных пар USD/RUB, EUR/RUB на валютном рынке Московской биржи;
    фьючерсов и опционов на срочном рынке Московской биржи.

    Также не взимается депозитарная комиссия за хранение и изменение остатка ценных бумаг на торговых разделах счета депо для физических и юридических лиц.

    Для физических лиц действие акции распространяется и на индивидуальный инвестиционный счет.

     

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