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    С должников-автомобилистов взыскали 5,5 миллионов рублей

    Вчера, 11:51
    С должников-автомобилистов взыскали 5,5 миллионов рублей
    В Курской области за 2018 год в результате совместной работы судебных приставов с сотрудниками ГИБДД было остановлено порядка 3,5 тысяч автомобилей. С должников – автолюбителей взыскали  около 5 миллионов 400 тысяч рублей. К курянам, которые отказывались на месте оплатить имеющиеся долги, применялись меры принудительного взыскания. Так приставы наложили 329 арестов автотранспорта. Рейды по выявлению водителей-должников проводятся с помощью передвижного комплекса «КРИС-П» и радара фото-видеофиксации «Кордон». 

     

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