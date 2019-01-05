С должников-автомобилистов взыскали 5,5 миллионов рублей

В Курской области за 2018 год в результате совместной работы судебных приставов с сотрудниками ГИБДД было остановлено порядка 3,5 тысяч автомобилей. С должников – автолюбителей взыскали около 5 миллионов 400 тысяч рублей. К курянам, которые отказывались на месте оплатить имеющиеся долги, применялись меры принудительного взыскания. Так приставы наложили 329 арестов автотранспорта. Рейды по выявлению водителей-должников проводятся с помощью передвижного комплекса «КРИС-П» и радара фото-видеофиксации «Кордон».



