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    Под Курском водитель ВАЗа врезался в грузовой поезд

    Вчера, 12:16
    Под Курском водитель ВАЗа врезался в грузовой поезд
    Накануне вечером в Железногорском районе легковушка врезалась в грузовой поезд. ДТП произошло в восьмом часу вечера. В Госавтоинспекции уточнили, что 34-летний водитель ВАЗовской «двенашки» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Удар пришелся в середину состава, после чего автомобиль отбросило в кювет. Водителя с травмами госпитализировали. В пресс-службе МЖД сообщили, что поезд продолжил движение на станцию назначения. Ситуация не повлияла на график движения поездов.

     

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