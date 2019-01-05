Под Курском водитель ВАЗа врезался в грузовой поезд

Накануне вечером в Железногорском районе легковушка врезалась в грузовой поезд. ДТП произошло в восьмом часу вечера. В Госавтоинспекции уточнили, что 34-летний водитель ВАЗовской «двенашки» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Удар пришелся в середину состава, после чего автомобиль отбросило в кювет. Водителя с травмами госпитализировали. В пресс-службе МЖД сообщили, что поезд продолжил движение на станцию назначения. Ситуация не повлияла на график движения поездов.



