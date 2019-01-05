В Курске водитель сбил на переходе пенсионерку и скрылся. Как рассказали в ГИБДД, авария произошла около 17 часов 14 января возле дома №4/2 по улице 50 лет Октября. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь от улицы Большевиков в сторону улицы Дзержинского, допустил наезд на 64-летюю женщину. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую с ранением госпитализировали в 4-ю горбольницу. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.

Добавим, 14 января на курских дорогах пострадал еще один пешеход. Утром в Октябрьском районе под колеса автомобиля "Рено Логан" попала 10-летняя школьница. Она переходила проезжую часть по "зебре". Девочку с травмами доставили в больницу.



