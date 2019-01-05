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    В Железногорске лжесотрудники газовой службы обокрали пенсионерку

    Вчера, 12:54
    В Железногорске лжесотрудники газовой службы обокрали пенсионерку
    В Железногорске мошенницы обокрали пенсионерку. Две злоумышленницы под видом работников газовой службы пришли в квартиру 82-летней женщины. Одна из незнакомок под видом проверки газового оборудования отвлекла хозяйку. Вторая искала в квартире деньги. После их ухода у пенсионерки пропали 15 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. Злоумышленниц разыскивают.
    Личности мошенниц устанавливаются. Женщины не славянской внешности.
    Первой на вид 48-50 лет, рост 165 см., худощавого телосложения. Была одета в серый пуховик, на голове темный берет. Длинный нос.
    Второй на вид 30 лет, плотного телосложения, рост 160 см., была одета в серый пуховик, на голове платок или шарф. У обеих были ярко накрашены губы.
    Сообщать информацию о личности предполагаемых подозреваемых можно круглосуточно в полицию по телефону 02, с мобильного 102.
    Полиция напоминает: если в дом пришли представители каких-либо организаций, обязательно необходимо проверить их документы и связаться с самой организацией.

     

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